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Происшествия

Пропавший в Нижегородской области Павел Фомин найдем погибшим

28 апреля 2017 14:35  [138] Происшествия
Павел Фомин

Павел Фомин

Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавший в Нижегородской области Павел Фомин найдем погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 28 апреля 2017 года.

28-летний Павел Фомин ушел из дома в Сарове 30 января 2017 года и пропал. В начале февраля к его поискам подключились волонтеры.

Напомним, что пропавший в апреле в Нижнем Новгороде 20-летний Артем Даниленко также найден погибшим.

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