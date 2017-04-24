Пропавший в Нижегородской области Павел Фомин найдем погибшим Происшествия

Павел Фомин Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавший в Нижегородской области Павел Фомин найдем погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 28 апреля 2017 года.

28-летний Павел Фомин ушел из дома в Сарове 30 января 2017 года и пропал. В начале февраля к его поискам подключились волонтеры.

Напомним, что пропавший в апреле в Нижнем Новгороде 20-летний Артем Даниленко также найден погибшим.