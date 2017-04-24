Павел Фомин
Фото:
Пропавший в Нижегородской области Павел Фомин найдем погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 28 апреля 2017 года.
28-летний Павел Фомин ушел из дома в Сарове 30 января 2017 года и пропал. В начале февраля к его поискам подключились волонтеры.
Напомним, что пропавший в апреле в Нижнем Новгороде 20-летний Артем Даниленко также найден погибшим.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+