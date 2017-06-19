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Общество

Нижегородская Дума обратится в ЗС НО с предложением исключить возможность резервирования мест на кладбищах

21 июня 2017 14:01  [195] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума обратится в Заксобрание Нижегородской области (ЗС НО) с предложением исключить возможность резервирования мест на городских кладбищах под будущие захоронения. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 21 июня 2017 года.

Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался, с чем связано такое предложение.

Директор МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Николай Ингликов ответил, что при резервировании мест на кладбищах хватит лишь на пару лет.

Напомним, в апреле 2016 года сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует оформить дополнительные участки к трём городским кладбищам.

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