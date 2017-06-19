Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством речной воды из-за нефтяных отходов в Волге Общество

Сормовская ТЭЦ, входящая в состав нижегородского филиала Группы "Т Плюс", усилила контроль за качеством речной воды из-за нефтяных отходов в Волге. Об этом сообщает пресс-служба филиала 21 июня 2017 года.

"В связи с появлением нефтяных пятен на поверхности воды в реке Волге вблизи и выше по течению водозабора станции Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" усилила контроль за качеством речной воды, используемой в технологическом процессе станции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время речная вода, которую Сормовская ТЭЦ использует для охлаждения действующего оборудования станции, соответствует нормативным показателям. Так, по результатам анализов, проведенных химической лабораторией Сормовской ТЭЦ, содержание нефтепродуктов в реке Волге по состоянию на 21 июня составляло 0,03 мг/куб. дм, в сточной воде Сормовской ТЭЦ – 0,027 мг/куб. дм, что почти вдвое ниже предельно допустимой концентрации нефтепродуктов для воды рыбохозяйственных водоемов (0,05 мг/куб. дм).

"Тем не менее, появление нефтяных пятен на поверхности волжской акватории вызывает тревогу, поскольку высокое содержание нефтепродуктов в исходной природной воде при прямоточной системе водоснабжения ТЭЦ негативно влияет на работу тепломеханического оборудования, а также может привести к нарушениям водно-химического режима станции и как следствие останову генерирующего оборудования", поясняет пресс-служба.

Превышение предельно допустимой концентрации рыбохозяйственного водоема регулярно наблюдается в реке Волге вблизи Сормовской ТЭЦ в течение весеннего паводка, в том числе в апреле 2017 года, о чем нижегородский филиал "Т Плюс" информировал департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Каждый раз это сопровождается появлением нефтяных пятен на поверхности речной воды. Как сообщал департамент Росприроднадзора по ПФО 27 мая 2017 года, "одним из предполагаемых источников загрязнения могут являться отходы, накопленные в прибрежной зоне Волги на территории бывшей Сормовской нефтебазы".

"Попадание нефтепродуктов в речную воду не только угрожает устойчивой работе Сормовской ТЭЦ, но в целом и ухудшает состояние природной среды а акватории реки Волги. Энергетики, как и жители прибрежных поселений, по-настоящему заинтересованы в установлении источника загрязнения волжской воды и его ликвидации", - сообщили в нижегородском филиале "Т Плюс".

Напомним, Росприроднадзор 20 июня текущего года расширил круг возможных источников загрязнения Волги. Сейчас специалисты департамента в качестве источника загрязнения рассматривают уже несколько объектов: Сормовский затон, причальную стенку бывшей Сормовской нефтебазы, Сормовскую ТЭЦ (сбросной канал), а также Бурнаковское озеро.

СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети.