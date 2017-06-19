Нижегородская администрация приняла постановления о развитии застроенных территорий в районе пр.Молодежный и ул.Искры Общество

Участок в границах ул. Журова, Чонгарская, Искры и Тираспольская Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация приняла постановления о развитии застроенных территорий в районе пр.Молодежный и ул.Искры. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации 22 июня 2017 года.



Постановления о развитии застроенных территорий (РЗТ) подписал сити-менеджер Сергей Белов 16 июня 2017 года. Речь идет об участке площадью 3,6 га в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана, а также об участке площадью 1,4 га в границах ул. Журова, Чонгарская, Искры и Тираспольская.



Сносу либо реконструкции в рамках развития этих территорий подлежат: девять двухэтажных жилых зданий в Автозаводском районе (шесть по пр.Ильича - №№65, 67, 71, 73, 75, 77, три – по ул.Красноуральская - №№11, 15, 17) и жилые двухэтажные здания по ул. Журова (№№19, 19а, 23), ул. Чонгарская (№№23, 25, 27), ул. Искры (№№20, 22, 24) и д.18 по ул. Тираспольская в Канавинском районе.



Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.



Напомним, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне областного правительства.