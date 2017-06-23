Ростелеком
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 июня 2017 17:22  [89] Администрация рассчитывает на установку второй скульптуры "Петр и Февронья" в Нижнем Новгороде в 2018 году
23 июня 2017 17:15  [129] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 23 по 30 июня 2017 года
23 июня 2017 14:02  [165] Епархия планирует отреставрировать дом на ул. Грузинской, 31 в Нижнем Новгороде и разместить там кельи
23 июня 2017 13:43  [194] Нижегородская митрополия затруднилась назвать сроки реставрации усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в с.Подвязье
23 июня 2017 13:23  [118] Минкульт РФ намерен объявить аукцион на доработку проекта реставрации нижегородского старообрядческого храма
23 июня 2017 12:45  [216] "Летний кинотеатр" начнёт работу в Александровском саду в Нижнем Новгороде с 24 июня
22 июня 2017 15:54  [252] Шоу роботов трансформеров "Кибертрон" пройдет в нижегородском кинотеатре "Синема Парк" 23 июня
22 июня 2017 12:20  [338] Десять рок-групп выступят на фестивале "Рок чистой воды" в Нижнем Новгороде 5 августа
22 июня 2017 11:57  [248] Почти 50 нижегородских артистов станут членами СТД РФ в июне 2017 года
21 июня 2017 18:33  [332] "Билайн" построит на фестивале AFP в Нижегородской области WiFi-сеть площадью 400 тыс кв м
Культура и отдых

Минкульт РФ намерен объявить аукцион на доработку проекта реставрации нижегородского старообрядческого храма

23 июня 2017 13:23  [118] Культура и отдых
Старообрядческий храм Успения Божьей Матери

Старообрядческий храм Успения Божьей Матери

Фото: Старообрядчество в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минкульт РФ намерен объявить аукцион на доработку проектной документации для реставрации старообрядческого храма Успения Божьей Матери в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры РФ 23 июня 2017 года.

Согласно информации, по итогам выездной проверки были выявлены виды работ, не учтенные существующей сметой. Как сообщили в министерстве, "в целях комплексного подхода к реставрации и эффективного расходования средств федерального бюджета" контракт с ООО "Архитектподряд" был расторгнут.

В настоящее время ведется работа по подготовке к публикации конкурсов на проведение противоаварийных работ (речь идет о гидроизоляции фундамента; эти работы не были учтены, но необходимы), а также на доработку проектно-сметной документации по указанному объекту.

Предполагается, что контракт на доработку проекта будет рассчитан на два года. По итогам проведения указанных работ и доработки документации планируется проведение полного комплекса реставрационных работ.

Напомним, что второй подрядчик отказался от реставрации данного старообрядческого храма в июне 2017 года. ООО "Архитектподряд" получило право на реставрацию двумя месяцами ранее. Стоимость контракта – 26,6 млн рублей.

Напомним также, что в 2015 году уже был проведен аукцион на реставрацию указанного ОКН. Сумма контракта составляла 53 млн рублей. ООО "Реставрационный проект" (Москва), выступающее подрядчиком, планировало начать работы 1 ноября 2015 года и завершить к ноябрю 2016 года. Однако компания лишь начала выполнение работ, а затем пропала. После этого контракт с ней был расторгнут.

В декабре 2016 года минкульт сообщил, что работы на объекте необходимо завершить в 2018 году, а прежний подрядчик внесен в реестр недобросовестных. В то же время, согласно материалам арбитражного суда Москвы, в отношении ООО "Реставрационный проект" подан иск о банкротстве. С заявлением обратилось московское ООО "Аркстрой".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
23 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph