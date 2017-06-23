Минкульт РФ намерен объявить аукцион на доработку проекта реставрации нижегородского старообрядческого храма Культура и отдых

Старообрядческий храм Успения Божьей Матери Фото: Старообрядчество в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минкульт РФ намерен объявить аукцион на доработку проектной документации для реставрации старообрядческого храма Успения Божьей Матери в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры РФ 23 июня 2017 года.



Согласно информации, по итогам выездной проверки были выявлены виды работ, не учтенные существующей сметой. Как сообщили в министерстве, "в целях комплексного подхода к реставрации и эффективного расходования средств федерального бюджета" контракт с ООО "Архитектподряд" был расторгнут.

В настоящее время ведется работа по подготовке к публикации конкурсов на проведение противоаварийных работ (речь идет о гидроизоляции фундамента; эти работы не были учтены, но необходимы), а также на доработку проектно-сметной документации по указанному объекту.

Предполагается, что контракт на доработку проекта будет рассчитан на два года. По итогам проведения указанных работ и доработки документации планируется проведение полного комплекса реставрационных работ.



Напомним, что второй подрядчик отказался от реставрации данного старообрядческого храма в июне 2017 года. ООО "Архитектподряд" получило право на реставрацию двумя месяцами ранее. Стоимость контракта – 26,6 млн рублей.

Напомним также, что в 2015 году уже был проведен аукцион на реставрацию указанного ОКН. Сумма контракта составляла 53 млн рублей. ООО "Реставрационный проект" (Москва), выступающее подрядчиком, планировало начать работы 1 ноября 2015 года и завершить к ноябрю 2016 года. Однако компания лишь начала выполнение работ, а затем пропала. После этого контракт с ней был расторгнут.

В декабре 2016 года минкульт сообщил, что работы на объекте необходимо завершить в 2018 году, а прежний подрядчик внесен в реестр недобросовестных. В то же время, согласно материалам арбитражного суда Москвы, в отношении ООО "Реставрационный проект" подан иск о банкротстве. С заявлением обратилось московское ООО "Аркстрой".