Репетиции нового спектакля "Тот самый Мюнхгаузен" начались в нижегородском драмтеатре в июне

Нижегородский театр драмы
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Репетиции нового спектакля "Тот самый Мюнхгаузен" начались в Нижегородском государственном театре драмы. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 26 июня 2017 года.
Репетиции в театре начались под руководством режиссёра будущей премьеры Елены Невежиной (Москва), которая ранее ставила в театре спектакль "Павел I". Спектакль будет поставлен по одноименной пьесе драматурга Григория Горина.
В рамках репетиционного процесса прошла первая читка, где актёры читали текст, меняясь ролями. На роль главного героя в постановке выбран заслуженный артист России Сергей Блохин. На первой читке присутствовал также артист Олег Шапков, который с начала нового сезона будет в труппе театра драмы.
Ожидается, что премьера будет представлена осенью 2017 года.
Напомним, что театральный сезон закроется в Нижегородском драмтеатре премьерой спектакля "Подходцев и двое других" 5 июля 2017 года.
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