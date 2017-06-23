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Культура и отдых

Репетиции нового спектакля "Тот самый Мюнхгаузен" начались в нижегородском драмтеатре в июне

26 июня 2017 13:23  [48] Культура и отдых
Нижегородский театр драмы

Нижегородский театр драмы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Репетиции нового спектакля "Тот самый Мюнхгаузен" начались в Нижегородском государственном театре драмы. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 26 июня 2017 года.

Репетиции в театре начались под руководством режиссёра будущей премьеры Елены Невежиной (Москва), которая ранее ставила в театре спектакль "Павел I". Спектакль будет поставлен по одноименной пьесе драматурга Григория Горина.

В рамках репетиционного процесса прошла первая читка, где актёры читали текст, меняясь ролями. На роль главного героя в постановке выбран заслуженный артист России Сергей Блохин. На первой читке присутствовал также артист Олег Шапков, который с начала нового сезона будет в труппе театра драмы.

Ожидается, что премьера будет представлена осенью 2017 года.

Напомним, что театральный сезон закроется в Нижегородском драмтеатре премьерой спектакля "Подходцев и двое других" 5 июля 2017 года.

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Теги:
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