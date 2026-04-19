Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Культура и отдых
19 апреля 2026 14:42
Арт-объект "Спящий медведь" с цитатой Путина установили в Сарове
18 апреля 2026 18:55
Эксклюзив
Остаться человеком: Александр Петров представил "Коммерсанта" в Нижнем Новгороде
18 апреля 2026 07:00
Эксклюзив
Книгу о "папе бегемотов" Тофике Ахундове презентовали в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 20:06
Эксклюзив
Съемки второго сезона "Камбэка" начнутся в Нижнем Новгороде осенью
17 апреля 2026 11:44
Тактильный макет памятника Горькому снова установили в Нижнем Новгороде
16 апреля 2026 11:58
Нижегородцы оформили более 160 тысяч Пушкинских карт
16 апреля 2026 11:13
Анна Бегунова выступила перед нижегородскими студентами с "Чтецкой программой"
15 апреля 2026 17:55
Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове выставили на торги
15 апреля 2026 17:15
Нижегородцам показали закулисье циркового шоу "Песчаная сказка"
15 апреля 2026 10:59
В США начались съемки сериала с Марком Эйдельштейном в главной роли
19 апреля 2026 14:42 Культура и отдых
Фото: администрация Сарова

В Сарове рядом с музеем ядерного оружия появился новый арт-объект — "Спящий медведь".  Об этом сообщили в администрации города.

Подарок городу передали коллеги из Снежинска. Бронзовую скульптуру преподнесли в честь юбилея РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Композиция олицетворяет мощь, силу и стратегические возможности ядерного оружейного комплекса РФ.

На гранитном основании размещена бронзовая табличка с известной цитатой президента России Владимира Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст".  

Ранее сообщалось, что мини-версию памятника Максиму Горькому вновь установили в Нижнем Новгороде.

Новости по теме
31 марта 2026 10:49
Новый персонаж из "Симпсонов" появился в Студеном квартале
09 декабря 2025 13:14
"Секретные" арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
Архив
