Арт-объект "Спящий медведь" с цитатой Путина установили в Сарове

В Сарове рядом с музеем ядерного оружия появился новый арт-объект — "Спящий медведь". Об этом сообщили в администрации города.
Подарок городу передали коллеги из Снежинска. Бронзовую скульптуру преподнесли в честь юбилея РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Композиция олицетворяет мощь, силу и стратегические возможности ядерного оружейного комплекса РФ.
На гранитном основании размещена бронзовая табличка с известной цитатой президента России Владимира Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст".
