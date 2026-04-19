Арт-объект "Спящий медведь" с цитатой Путина установили в Сарове

Фото: администрация Сарова

В Сарове рядом с музеем ядерного оружия появился новый арт-объект — "Спящий медведь". Об этом сообщили в администрации города.

Подарок городу передали коллеги из Снежинска. Бронзовую скульптуру преподнесли в честь юбилея РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Композиция олицетворяет мощь, силу и стратегические возможности ядерного оружейного комплекса РФ.

На гранитном основании размещена бронзовая табличка с известной цитатой президента России Владимира Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст".

