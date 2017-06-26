Вода четырех озер Нижнего Новгорода соответствует нормам для купания по данным на 27 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вода четырех озер Нижнего Новгорода соответствует нормам для купания по данным на 27 июня. Об этом сообщает управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По результатам лабораторного контроля, качество воды полностью соответствует санитарным нормам во Втором и Третьем озере Щелоковского хутора в Советском районе, озере Верхнее Щелоковского хутора в Приокском районе, а также озере ПКиО II очереди (пр. Молодежный) Автозаводского района.

Превышения по микробиологическим показателям обнаружены в озере Силикатном Ленинского района (оба пляжа), в Светлоярском (оба пляжа), Парковоом (ПКиО), Пестичном Сормовского района, Сортировочном (оба пляжа), Мещерском и Больничном Канавинского района.

Кроме того, вода не соответствует микробиологическим показателям в реке Оке на ул. Фучика, озере ПКиО I очереди на ул. Смирнова, в озере парка имени 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе. В этих водоемах Роспотребнадзор купаться не рекомендует.

Помимо этого, в озере Лунском Сормовского района специалисты ведомства выявили превышение по показателю химическое потребление кислорода (ХПК).

Напомним, что по данным на 7 июня управление Роспотребнадзора признало соответствующими нормам 11 зон рекреации на семи озерах Нижнего Новгорода. В конце мая специалисты рекомендовали не купаться в трех городских водоемах. Всего же к летнему сезону 2017 года в Нижнем Новгороде подготовлено 16 городских пляжей и три зоны для отдыха и занятия спортом.