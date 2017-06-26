Муфлоны, олени, бараны и лани принесли потомство в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в июне 2017 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Муфлоны, пятнистые олени, голубые бараны и европейские лани принесли потомство в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в июне 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка 28 июня.

Так, 11 июня детеныш родился в семье европейских муфлонов Старки и Стейси, 13 и 15 июня появилось потомство у двух европейских ланей

19 июня малыш появился на свет у пары пятнистых оленей, а 20 июня - у голубых баранов. "Все малыши чувствуют себя прекрасно и практически целыми днями гуляют на улице вместе с родителями, поэтому увидеть их могут все посетители зоопарка "Лимпопо", - отмечается в сообщении.

Напомним также, что пара овцебыков в "Лимпопо" принесла первое потомство в мае текущего года.