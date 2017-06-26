Росимущество передало Нижегородской епархии четыре объекта на территории Благовещенского монастыря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области передало в собственность Нижегородской епархии четыре объекта на территории Благовещенского монастыря (Нижний Новгород). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, соответствующее распоряжение было подписано 26 июня 2017 года. Епархии переданы здания церкви Алексея Митрополита, Благовещенского собора, Сергиевской церкви и больничный корпус, являющиеся объектами культурного наследия федерального значения. Они включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Объекты переданы в связи с обращением Нижегородской епархии. Отмечается, что религиозная организация принимает на себя обязательство выполнять требования, предусмотренные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Напомним, 4 июля 2017 года пройдут слушания по выдаче разрешения на использование нижегородской Епархией участка между домами №№ 11 и 11А по Анкудиновскому шоссе.

Напомним также, в начале июня горадминистрация разрешила епархии подготовить изменения в планировку территории Нижегородского Кремля.