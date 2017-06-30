ЗС НО одобрило увеличение штрафов за купание в запрещенных местах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило увеличение штрафов за купание в запрещенных местах. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента 29 июня 2017 года.



До настоящего времени штрафы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах составляли 200-500 рублей. Нарушениями является: купание в местах, где выставлены аншлаги с запрещающими знаками, заплывание за буйки, подплывание к судам, прыжки с катеров, лодок или причалов, купание в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, правила запрещают пробивать на ледовых переправах лунки для ловли рыбы, а также переходить или переезжать водный объект по льду в неохраняемых местах.



Изменения в КоАП предполагают, что все штрафы возрастут до 1-3 тысяч рублей, кроме штрафов за выезд и стоянку на лед вне переправ, которые увеличатся до 2-5 тысяч рублей. Депутаты приняли законопроект об изменениях в КоАП в двух чтениях.

"В настоящее время административная ответственность за нарушение требований охраны жизни людей в организованных местах купания, туризма, спорта и массового отдыха на воде предусматривает предупреждение или штраф от 200 до 500 рублей. Эти санкции незначительны и не оказывают должного влияния на граждан. Поэтому в региональном КоАПе за серьезные нарушения и была ужесточена ответственность", - отметил председатель комитета Заксобрания по вопросам государственной власти области и МСУ Валерий Осокин.



Как сообщалось ранее, только за три дня 24-26 июня в Нижегородской области утонули 10 человек, из них пять человек - 26-го июня.



Напомним, за последние пять лет на водных объектах Нижегородской области погибли 785 человек.