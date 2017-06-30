Оскорбивший полицейских житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к шести месяцам исправительных работ Происшествия

Фото: СК РФ

Оскорбивший полицейских житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 28 июня 2017 года.

Напомним, 1 мая текущего года на улице Пожарского в Дзержинске сотрудники ОГИБДД прибыли по заявке о якобы совершенном ДТП: наезде автомобиля на детскую коляску с ребенком. Сообщение о ДТП не подтвердилось, однако полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2114, который едва не совершил наезд на коляску, находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством, а его автомобиль погрузили на эвакуатор. Во время погрузки авто знакомый нарушителя – 33-летний Сергей Смирнов, неоднократно нецензурно оскорбил полицейских.

Широкий резонанс случай получил после освещения в эфире федерального телеканала.

Смирнову было предъявлено обвинение по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.