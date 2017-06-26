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Общество

Нижегородская администрация разрешила "Стройинвест-52" осуществлять высотную застройку в границах ул.Горького и Барминской

30 июня 2017 11:08  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация разрешила "Стройинвест-52" осуществлять высотную застройку в границах ул.Горького и Барминской. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации 29 июня 2017 года.

Согласно опубликованному постановлению от 29 июня 2017 года за подписью и.о. сити-менеджера Сергея Миронова, ООО "Стройинвест-52" предоставляется разрешение на высотную жилую застройку в границах ул. Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская.

Кроме того, администрация предоставила застройщику право установить максимальное число наземных этажей – 25. Площадь жилой застройки не должна превышать 30% от общей площади наземных этажей объектов квартала.

В декабре 2015 года сообщалось, что ООО "Стройинвест-52" займется развитием территории площадью 2,3 га в районе ул. Горького. Компания предложила наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Красносельской, Барминской, Максима Горького и Малой Ямской в Нижегородском районе площадью 2,29 га. При этом цена контракта в материалах не была указана. Начальная цена составляла 50,9 млн рублей.

Напомним также, что в апреле 2017 года ООО "Стройинвест-52" получило право заключить договор на РЗТ в границах улиц Сеченова и Большой Печерской в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:
ООО "Стройинвест-52" зарегистрировано в 2009 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредителями организации являются Элада Нагорная, Олег Головко, Павел и Максим Акатовы. Директором является Сергей Полянский.

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