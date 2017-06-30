МФЦ в городе Бор Нижегородской области переехал в новое здание Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Новое здание для Многофункционального центра предоставления государственных муниципальных услуг открылось в городе Бор Нижегородской области 30 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Напомним, с февраля 2013 года борский МФЦ работал в здании администрации г.о.г.Бор и располагался на площади 133,92 кв.м. По данным городской администрации, в настоящее время МФЦ оказывает 152 услуги: 69 государственных, 39 региональных и 44 муниципальных. За период с февраля 2013 года по настоящее время специалистами МФЦ предоставлено населению 282 145 услуг. За прошедшие годы количество оказанных населению услуг выросло с 10 756 – в 2013 году до 85 734 – в 2016. В текущем году оказано 53 584 услуги. При этом ограниченные размеры площади не позволяли открыть необходимое количество окон и создать все необходимые условия для приема посетителей и работы специалистов.

В настоящее время МФЦ расположен в новом современном здании общей площадью 1 288,26 кв.м. по адресу: Бор, ул. Пушкина, д.76. На первом этаже нового здания располагаются зоны для посетителей, в числе которых: сектор информирования заявителей, сектор электронной очереди, зона информационных стендов, сектор приема заявителей, сектор ожидания приема, сектор банковского обслуживания и другие. На втором этаже располагаются кабинеты, непредназначенные для работы с заявителями, где будут работать специалисты отделов административно-управленческого персонала, бухгалтерского учета и отчетности, юридической и методологической работы, сектора информационных технологий.

"У меня есть мечта, чтобы все муниципальные и государственные чиновники работали в режиме "фабрики" и не встречались ни с физическими, ни с юридическими лицами. А жители не ходили по кабинетам, не стояли в очередях, не согласовывали, не спорили, не убеждали кого-то, а получали бы государственные и муниципальные услуги в МФЦ как в магазине. Уверен, что в новом здании на Бору будет удобно всем: сотрудникам - работать, а жителям – оформлять необходимые документы", - отметил на церемонии открытия Валерий Шанцев.

Напомним, в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ во всех районах области действуют 63 МФЦ.

Как сообщалось ранее, более 24 млн рублей планирует направить облправительство на создание МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде.