Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 30 июня по 7 июля Культура и отдых

Набережная Федоровского Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 30 июня по 7 июля 2017 года.



1 июля - В Нижнем Новгороде состоится мероприятие, приуроченное к традиционному чувашскому празднику "Акатуй". Акатуй – один из самых важных национальных праздников чувашского народа и связан с древними традициями празднования окончания весенних полевых работ. В этот день проходят массовые гуляния и игры, готовятся угощения и национальные блюда, звучат песни на родном языке. В рамках праздничной программы запланированы приветственные выступления почетных гостей мероприятия, выставка изделий народного творчества и национальной одежды, концерт с участием исполнителей и творческих коллективов Нижегородской области и Чувашской Республики (Парк культуры и отдыха имени 1 Мая). Начало в 12:00.



С 1 июля по 31 августа Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко проводит акцию "Студенческое лето". У студентов есть возможность посетить в будние дни репертуарные сеансы в Большом звездном зале в 13:00, а также сеанс "Космический тренажер" в зале "Космонавтика" по льготной стоимости. Акция проводится только в будние дни для студентов очной формы обучения высших и средне-специальных учебных заведений при предъявлении оригинала студенческого билета в кассе планетария (ул. Революционная, 20). Начало в 13:00.



1 июля - Молодежный фестиваль "#ВсеСвои". Фестиваль соберет все субкультуры и молодежные объединения города. Разноуровневая площадка набережной будет разделена на пять больших зон фестиваля. В лектории состоятся мастер-классы и лекции от лучших специалистов Нижнего Новгорода из сфер блоггинга, DJ, stand-up и других направлений. На главной сцене выступят лучшие нижегородские ди-джеи и артисты. На спортивной площадке гостей праздника ждут танцы, показательные выступления по воркауту, уличному баскетболу и скейтбордингу. Арт-объекты и граффити расположатся в зоне современного искусства. Также на фестивале будут организованы импровизированные "бутики" с молодежной одеждой, интерактивные зоны и призы от партнеров (набережная Федоровского). Начало в 12:00.



4 июля - Концерт квартета Cantando (Нижний Новгород). Участники Cantando объявили конкурс партитур (call for score) среди российских и зарубежных композиторов. В киноконцертном зале Арсенала они представляют программу по результатам отбора, в которой прозвучат произведения композиторов России, США, Аргентины, Кубы, Италии и Китая. Мировая премьер. (Арсенал, корпус 6). Начало в 19:00.



6 июля – В залах Нижегородского художественного музея на Верхневолжской набережной состоится открытие выставки современного петербургского живописца Игоря Петрова – профессора Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. На выставке будет представлено более 40 ярких и самобытных пейзажных работ художника, охватывающих тридцатилетний период его творчества (с 1986-по 2017 год). Выставка открыта для посетителей с 7 июля по 10 августа 2017 года. (НГХМ, Верхневолжская набережная, д.3) Начало в 17:00.