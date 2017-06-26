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Происшествия

Автомобиль и гаражи сгорели в Нижнем Новгороде в ночь на 1 июля

01 июля 2017 11:15  [80] Происшествия

Автомобиль и гаражи сгорели в Нижнем Новгороде в ночь на 1 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании гаражей в Сормовском районе Областного центра поступило в 01:27. В результате пожара сгорело имущество в гаражах, обгорел автомобиль на площади 60 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек, девять единиц техники.

Напомним, что 29 июня 2017 года произошел пожар в строящемся доме в центре Нижнего Новгорода.

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Теги:
МЧС Пожар
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