Автомобиль и гаражи сгорели в Нижнем Новгороде в ночь на 1 июля Происшествия

Автомобиль и гаражи сгорели в Нижнем Новгороде в ночь на 1 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании гаражей в Сормовском районе Областного центра поступило в 01:27. В результате пожара сгорело имущество в гаражах, обгорел автомобиль на площади 60 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек, девять единиц техники.

Напомним, что 29 июня 2017 года произошел пожар в строящемся доме в центре Нижнего Новгорода.