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Происшествия

Пожар предположительно из-за поджога произошел в строящемся доме в центре Нижнего Новгорода 29 июня

30 июня 2017 13:57  [318] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар предположительно из-за поджога произошел в строящемся доме в центре Нижнего Новгорода 29 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в строящемся здании на ул. Октябрьской в Нижегородском районе поступило в ЦУКС МЧС в 02:28. Как сообщает МЧС, возникла угроза распространения огня на соседний жилой двухэтажный дом. Поэтому первоначально пожарные эвакуировали пять жильцов из соседнего дома. Пострадавших не было.

Пожар был ликвидирован силами 34 человек личного состава и 13 единиц техники. Распространения на соседние здания допущено не было. В результате пожара сгорели строительные материалы, обгорел утеплитель в строящемся здании на площади 30 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Ещё один пожар предположительно по этой же причине произошел в подъезде девятиэтажного дома на ул. Дружаева в Автозаводском районе. Сообщение о возгорании поступило в 04:22. В результате пожара обгорел щит телефонной связи на площади 0,5 кв.метра.

Напомним, что в этот же день, предположительно, поджог стал причиной возгорания сараи на площади 180 кв метров в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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