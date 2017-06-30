Здание сгорело в Варнавинском районе Нижегородской области 2 июля Происшествия

Здание сгорело в Варнавинском районе Нижегородской области 2 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно информации, сообщение о возгорании в деревне Андреево поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 03:30. В результате пожара сгорело здание на площади 360 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались девять человек, четыре единицы техники.

Напомним, что автомобиль и гаражи сгорели в Нижнем Новгороде в ночь на 1 июля 2017 года.