Иван Паршин
Фото: ПСО "Волонтер"
Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области 78-летнего Ивана Паршина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".
Согласно информации, 2 июля в 06:00 из деревни Селитьба Сосновского района ушёл в лес и не вернулся Иван Паршин 78 лет. Он является жителем Нижнего Новгорода, находился на даче.
Приметы: рост 178 см, седые волосы.
Был одет в серую ветровку, спортивные штаны с белыми лампасами, голубую рубашку в клетку, черные ботинки. Страдает потерей памяти, видит, слышит, откликается.
Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).
Напомним, что пропавший на автостанции в Лысково Нижегородской области Александр Юшин найден живым с потерей памяти 30 июня 2017 года
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