"Все новые мусоросортировочные комплексы в регионе соответствуют высоким стандартам безопасности", - Арсений Дряхлов Общество

"Все новые мусоросортировочные комплексы в регионе соответствуют высоким стандартам безопасности", - заявил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов во время инспекции такого комплекса, строящегося на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 30 июня 2017 года, глава региона Валерий Шанцев вместе с сотрудниками правительства оценил ход строительства.

"На сегодняшний момент у нас отработана часть карт, в основание которых положена геомембрана, сделаны системы дренажа, газовыпусков, сбора фильтратов. Работы по строительству мусоросортировочного комплекса идут полностью в графике и в соответствии с законодательством", - доложил генеральный директор ООО "МАГ Груп" Максим Житников.

В минэкологии подчеркнули, что все новые комплексы в регионе соответствуют высоким стандартам безопасности. "Это самое жесткое условие, которое ставят перед всеми потенциальными инвесторами", - пояснил Дряхлов и добавил, что к настоящему времени введено в эксплуатацию пять новых комплексов: на Московском шоссе, в Городецком, Балахнинском, Кстовском и Богородском районах. "Нужно построить еще четыре. Сегодня три четверти населения попадают в зону обслуживания современных комплексов, которые не наносят вреда здоровью и окружающей среде", - подчеркнул министр.

Валерий Шанцев отметил, что строительство современных комплексов мусоросортировки – это только часть дела. Перед министерством экологии и контролирующими органами стоит задача выявлять и наказывать тех, кто хочет легко заработать, сваливая мусор в леса и на обочины.

"Нужно повышать культуру населения, работать с перевозчиками, муниципалитетами. Есть много желающих легко подзаработать на вывозе мусора – достаточно выбросить его в лес или на обочину дороги. Тогда и денег платить не нужно. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают новое законодательство, в соответствии с которым платить перевозчикам будут только по факту выполненных работ. Привез отходы – получил деньги, на дорогу уже не бросишь", - добавил глава региона.

Напомним также, что нижегородское минэкологии планирует увеличить число региональных операторов в сфере ТКО до девяти. Ожидается, что первый региональный оператор появится к концу 2017 года.

Фото: НИА "Нижний Новгород"