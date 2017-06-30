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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из-за оскорблений

03 июля 2017 16:08  [40] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из-за оскорблений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 3 июля 2017 года.

По версии следствия, вечером 20 апреля 2017 года в квартире дома по ул. Зайцева в Сормовском районе в гостях потерпевшего находились соседи. В ходе совместного употребления алкогольных напитков хозяин оскорбил свою гражданскую жену. Гость заступился за женщину и в ходе драки нанёс обидчику не менее четырёх ножевых ранений, от которых 37-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе предварительного расследования 33-летний подозреваемый вину не признал. Ранее он не судим. В настоящее время дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.

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