Нижегородские следователи задержали подозреваемого в убийстве знакомого из-за оскорблений Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские следователи задержали подозреваемого в убийстве знакомого из-за оскорблений. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 22 апреля 2017 года.

Согласно информации, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 20 апреля в квартире дома по ул. Зайцева (Сормовский район Нижнего Новгорода) в гостях у гражданской четы находились соседи. В ходе совместного употребления спиртного хозяин квартиры оскорбил свою сожительницу. Гость решил вступиться за женщину и не менее четырех раз ударил мужчину ножом, от чего 37-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, в содеянном он сознался, ранее не судим. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.