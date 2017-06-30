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Общество

"Нижегородский водоканал" планирует прочистить 36 км бытовых коллекторов до 2020 года

04 июля 2017 12:19  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ОАО "Нижегородский водоканал" планирует направить 256 млн рублей на прочистку бытовых коллекторов до 2020 года. Об этом журналистам сообщил гендиректор организации Александр Прохорчев после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода 4 июля.

По его словам, программа по очистке 36 км хозяйственно-бытовых коллекторов большого диаметра рассчитана с 2017 по 2020 годы. Как уточнил первый заместитель нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов, в 2017 году планируется прочистить 9 км.

"Чистить – это, конечно, хорошо. Но я обратил внимание руководителя "Водоканала", что нужно проводить работу по обследованию коллекторов и осуществлять ремонтные работы. Заилены коллектора неспроста – это плохое техническое состояние. Более 70% всех сетей "Нижегородского водоканала", которые связаны с хозяйственно-бытовой канализацией, находятся в плохом состоянии", - добавил Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что ОАО "Нижегородский водоканал" намерено завершить благоустройство территории у коллектора на ул.Горной к концу лета 2017 года.

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