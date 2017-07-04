Пропавший 2 июля в Нижнем Новгороде 78-летний Аббяс Кутеров найден живым Происшествия

Пропавший 2 июля в Нижнем Новгороде 78-летний Аббяс Кутеров найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 4 июля 2017 года.

Напомним, что информация о розыске Кутерова поступила волонтёрам 4 июля.

Как сообщили родственники, 2 июля около 17:00 пенсионер сел в маршрутку №2 на остановке "Казанское шоссе" в сторону Московского вокзала и домой не вернулся.

Спустя несколько часов после объявления поисков, мужчина был найден.