Пропавший 2 июля нижегородец Иван Паршин найден живым 4 июля Происшествия

Иван Паршин Фото: ПСО "Волонтёр"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пропавший 2 июля нижегородец Иван Паршин найден живым 4 июля. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, мужчина самостоятельно добрался до Нижнего Новгорода, почувствовал себя плохо и попал в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что поиски Паршина начались 2 июля 2017 года. Согласно информации, 2 июля в 06:00 Паршин ушёл в лес из деревни Селитьба Сосновского района и не вернулся. Он является жителем Нижнего Новгорода, находился на даче.