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Спорт

Экс-главный тренер "Металлурга" Дмитрий Пархоменко вошёл в тренерский штаб ХК "Торпедо"

05 июля 2017 10:15  [25] Спорт
Дмитрий Пархоменко

Дмитрий Пархоменко

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Экс-главный тренер "Металлурга" Дмитрий Пархоменко вошёл в тренерский штаб ХК "Торпедо". Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба 4 июля 2017 года.

Начиная с июля, помогать главному тренеру "автозаводцев" Петерису Скудре начнет Дмитрий Пархоменко. Ранее 44-летний специалист работал главным тренером новокузнецкого "Металлурга" (с 2009 по 2011 гг.), затем был ассистентом наставника "сталеваров" (с 2013 по 2015 гг.), а также входил в тренерский штаб "Кузнецких медведей" (2011-2013, 2015-2016 гг.) и хабаровского "Амура" (2016-2017 гг.), где он провел прошлый сезон.

В "Торпедо" Дмитрий Пархоменко заменит Гиртса Анкипанса, который покинул тренерский штаб "автозаводцев" и продолжит карьеру в рижском "Динамо", где займет пост генерального менеджера.

Напомним, что в прошлом сезоне нижегородское "Торпедо" по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняло шестое место, а в плей-офф кубка Гагарина выбыло в первом раунде, уступив столичному "Динамо".

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