Четыре пляжа в детских лагерях Нижегородской области не допущены к эксплуатации по данным МЧС (список) Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Четыре пляжа в детских лагерях Нижегородской области не допущены к эксплуатации по данным МЧС. Об этом заявил врио начальника регионального ГУ МЧС России Сергей Воронцов на пресс-конференции 5 июля 2017 года.



По его словам, всего в регионе расположено более 1450 лагерей, из них, по данным на июль 2017 года, работают порядка 1100. "Из 13 пляжей в детских лагерях области допущены девять, не допущены – четыре", - рассказал Сергей Воронцов.



Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ведомства, по данным на 5 июля 2017 года, к эксплуатации допущены три пляжа на озере Свято в г.о. Навашинский и Павловской районе (МБОУ ЦДОД филиал ДООЦ, ЗДООЛ "Озерный" и ДОЛ "Лесная здравница"), пять пляжей на Горьковском водохранилище в Городецком районе (ООО ДОЛ "Сокол", спортивная база "Фора", ДОЛ "Олимпийские надежды", ССОЛ "Заря", "Санаторий "Залив") и пляж на озере Кусторка в Павловском районе ("Солнечный")



В список недопущенных вошли пляж на р.Узола в Городецком районе (ДСООЦ "Салют"), пляж детского санатория "Солнечная поляна" в с.Дивеево, пляжи на р.Осавец в Володарском районе (ДООЛ "Салют") и на озере Большое в Ардатовском районе (ДООЦ "Озерный").



Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде администрация подготовила к лету18 пляжей и одну зону отдыха.



Напомним также, что нижегородские детские лагеря оштрафованы Роспотребнадзором на 370 тысяч рублей в июне 2017 года.