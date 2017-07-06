Руководители нижегородской автотранспортной компании подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 29 млн рублей Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Руководители нижегородской автотранспортной компании подозреваются в уклонении от уплаты налогов на более чем 29 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 6 июля 2017 года.

По версии следствия, с января 2012 года по декабрь 2013 года руководители компании путем фиктивного документооборота незаконно ушли от налога на добавленную стоимость в сумме, превышающей 29 млн 290 тысяч рублей. Нарушение было выявлено ИФНС по Сормовскому району Нижнего Новгорода.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

"В ходе расследования уголовного дела следователи предпримут исчерпывающие меры, направленные на взыскание недоимки с организации в бюджет государства", - сообщается в пресс-релизе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 4 июля следственное управление сообщало об аналогичном уголовном деле в Сормовском районе. В том случае руководители строительной фирмы подозревались в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей.