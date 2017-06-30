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Происшествия

Руководители нижегородской строительной фирмы подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

04 июля 2017 11:39  [144] Происшествия

Фото: СК РФ

Руководители нижегородской строительной фирмы подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 4 июля 2017 года.

По версии следствия, в январе 2012 – декабре 2014 года руководители строительной организации путем фиктивного документооборота незаконно ушли от налога на добавленную стоимость в сумме более 20 млн рублей. Нарушение было выявлено ИФНС по Сормовскому району.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

"В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

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