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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" обменял форварда в рижское "Динамо"

06 июля 2017 16:02  [52] Спорт
Брендон Макмиллан

Брендон Макмиллан

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ХК "Торпедо" обменял форварда в рижское "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги 6 июля 2017 года.

Из Нижнего Новгорода в Ригу отправился канадский форвард Брендон Макмиллан. Взамен "Торпедо" получила денежную компенсацию.

Напомним, что Макмиллан пополнил состав "Торпедо" по ходу сезона 2016/17, перейдя из хорватского "Медвешчака".

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" покинули сразу 20 хоккеистов.

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