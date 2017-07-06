Нижегородский ХК "Торпедо" обменял форварда в рижское "Динамо" Спорт

Брендон Макмиллан Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ХК "Торпедо" обменял форварда в рижское "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги 6 июля 2017 года.

Из Нижнего Новгорода в Ригу отправился канадский форвард Брендон Макмиллан. Взамен "Торпедо" получила денежную компенсацию.

Напомним, что Макмиллан пополнил состав "Торпедо" по ходу сезона 2016/17, перейдя из хорватского "Медвешчака".



Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" покинули сразу 20 хоккеистов.