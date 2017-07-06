Откачка воды после ливня производилась с 11 улиц в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 июля Общество

Фото: пресс-служба Канавинского района

Откачка воды после ливня производилась с 11 улиц в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба райадминистрации.

Согласно информации, в администрацию района 6 июля поступило 105 звонков от жителей о подтоплении улиц поверхностными водами. Силами муниципального предприятия "Коммунальное хозяйство" Канавинского района проводилась откачка воды с 11 улиц района. Основными местами подтопления оказались улицы Гордеевская, Ухтомского, Московское шоссе, Тонкинская, Комсомольское шоссе. Пострадали улицы Генерала Зимина, Советская, Мурашкинская, Зеленодольская, Архимеда, Николая Пахомова, Совнаркомовская. Всего за минувшие сутки откачено 1954 м3.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района Михаила Шарова, ситуация находится под контролем, откачка поверхностных вод производится в круглосуточном режиме. Ежедневно в откачке воды задействовано 20 человек аварийно-технических служб, четыре цистерны и четыре мотопомпы.

По пяти адресам на территории района на проезжую часть упали деревья. По данным на 12:00 7 июля по четырем адресам деревья убраны (ул. Передовая Ухтомского, Должанская, Есенина), на ул. Мануфактурной – ведутся работы.

"Конечно, стихия потрепала район основательно. Есть серьезные подтопления, обрушения деревьев. На сегодняшний момент выполнение мероприятий по водопонижению и предотвращению подтопления района - одна из важнейших наших задач. Очень рад, что нам удалось не допустить коллапса. Сотрудники вместе со мной вчерашний день начали в 05:00, и я лично присутствовал на откачке до 23:00. Далее работали специалисты. Всю ночь. Сегодня работы продолжаются", - отмечает Михаил Шаров.

Администрация Канавинского района принимает заявки на откачку воды на территории района по телефону – 246-14-29.

Как сообщалось ранее, более 300 обращений о последствиях ливня получила нижегородская администрация по данным на вечер 6 июля.