День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2017 18:58  [183] Более 300 обращений о последствиях ливня получила нижегородская администрация по данным на вечер 6 июля
06 июля 2017 18:48  [58] Нижегородское правительство намерено активно бороться с "рыбацкими городками" браконьеров
06 июля 2017 18:11  [61] Делегация Госсовета Татарстана посетила ЗС НО для обмена опытом по мониторингу правоприменения нормативно правовых актов
06 июля 2017 18:01  [129] УГООКН НО признало ажурные конструкции пакгаузов на Стрелке выявленными объектами культурного наследия
06 июля 2017 16:46  [96] Нижегородский губернатор Валерий Шанцев поручил главам МСУ перенять опыт Бора по раздельному сбору мусора
06 июля 2017 13:01  [400] Нижегородская канатная дорога приостановила работу с утра 6 июля из-за погодных условий
06 июля 2017 12:47  [262] Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 6 июля
06 июля 2017 12:37  [349] Движение по ул. 50 лет Победы в Нижнем Новгороде будет закрыто до 19 июля
06 июля 2017 11:31  [1395] Подтопления, остановку трамваев и поваленные деревья принесла непогода в Нижний Новгород 5-6 июля
06 июля 2017 10:37  [117] Проект "Дворовая практика" начал работу в Канавинском районе Нижнего Новгорода с начала июля
Общество

Более 300 обращений о последствиях ливня получила нижегородская администрация по данным на вечер 6 июля

06 июля 2017 18:58  [183] Общество
Сход грунта на Зеленском съезде 6 июля

Сход грунта на Зеленском съезде 6 июля

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 300 обращений о последствиях ливня получила нижегородская администрация по данным на вечер 6 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, начиная с вечера 5 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 300 обращений от нижегородцев, касающихся последствий ливня – это подтопление дворовых территорий и проезжей части дорог, сломанные ветки и деревья. "К вечеру с улиц города и из дворов откачано уже больше 2500 кубометров воды, эти работы продолжаются, в том числе по обращениям жителей. Также суммарно во всех районах города уже убрано 43 упавших дерева", - говорится в сообщении

В 14.15 на Зеленском съезде произошел сход грунта объемом около 100 кубометров. Для ликвидации последствий и обеспечения безопасности водителей были перекрыты две полосы движения. "К 19:00 движение по Зеленскому съезду планируется восстановить в полном объеме", - отмечается в пресс-релизе.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности. Все структурные подразделения и оперативные службы привлечены для быстрого реагирования на ситуации, которые могут возникнуть в городе из-за сильного дождя. По прогнозам синоптиков, ночью дождь продолжится, поэтому все службы будут работать в круглосуточном режиме", - сообщил и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов. В общей сложности для ликвидации последствий ливня привлечено 35 единиц техники.

Напомним, за ночь в нагорной части Нижнего Новгорода выпало 47 мм осадков, в заречной – 24 мм. По данным на 10:00 6 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph