Более 300 обращений о последствиях ливня получила нижегородская администрация по данным на вечер 6 июля Общество

Сход грунта на Зеленском съезде 6 июля Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 300 обращений о последствиях ливня получила нижегородская администрация по данным на вечер 6 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, начиная с вечера 5 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 300 обращений от нижегородцев, касающихся последствий ливня – это подтопление дворовых территорий и проезжей части дорог, сломанные ветки и деревья. "К вечеру с улиц города и из дворов откачано уже больше 2500 кубометров воды, эти работы продолжаются, в том числе по обращениям жителей. Также суммарно во всех районах города уже убрано 43 упавших дерева", - говорится в сообщении

В 14.15 на Зеленском съезде произошел сход грунта объемом около 100 кубометров. Для ликвидации последствий и обеспечения безопасности водителей были перекрыты две полосы движения. "К 19:00 движение по Зеленскому съезду планируется восстановить в полном объеме", - отмечается в пресс-релизе.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности. Все структурные подразделения и оперативные службы привлечены для быстрого реагирования на ситуации, которые могут возникнуть в городе из-за сильного дождя. По прогнозам синоптиков, ночью дождь продолжится, поэтому все службы будут работать в круглосуточном режиме", - сообщил и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов. В общей сложности для ликвидации последствий ливня привлечено 35 единиц техники.

Напомним, за ночь в нагорной части Нижнего Новгорода выпало 47 мм осадков, в заречной – 24 мм. По данным на 10:00 6 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя.