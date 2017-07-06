Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 7 по 9 июля Культура и отдых

Памятник святым Петру и Февронии в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 7 по 9 июля 2017 года.



7-9 июля – Фестиваль электронной музыки и технологий "AlfaFuturePeople". Мероприятие пройдет на пяти сценах. С 2017 года Alfa Future People берет курс на существенное расширение представленных музыкальных направлений. На главной сцене будут представлены такие лидеры "стадионной" электронной музыки, как Hardwell, Blasterjaxx, Cosmic Gate, Don Diablo, Dyro, Infected Mushroom, NERVO, Oliver Heldens, Pendulum, Swanky Tunes, W&W, Alexander Popov, Fonarev и многие другие. Совершенно новыми для Alfa Future People станут лайв- и техно-сцены, также будут построены представленные на предыдущих событиях BassStage и Mash-up Stage. (поселок Большое Козино). С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.



8 июля – Торжества, приуроченные к празднованию Дня любви, семьи и верности, а также чествованию Петра и Февронии Муромских. В рамках торжеств пройдут мастер-классы для детей. В 13:00 будут вручены награды, подарки и благодарности Светлане Валентиновне и Виктору Константиновичу Харитоновым, отметившим первого июля 2017 года золотую свадьбу (50 лет в браке). В 14:00 на главной сцене парка для гостей праздника состоится концерт, а также пройдет награждение благодарственными письмами и подарками многодетных семей Канавинского района (ул. Октябрьской революции, 31). Начало в 13:00.



8 июля - фестиваля индийской культуры Ратха Ятра. С 11:00 до 20:00 на фестивальной площадке будут раскрыты исторические, культурные, философские и духовные аспекты древнего индийского праздника "Ратха Ятра". Центральным событием станет парад колесницы "Ратха Ятра", который начнется в 12:00. Гости фестиваля также смогут принять участие в приготовлении индийских блюд, узнать возможности аюрведы - традиционной системы индийской медицины на каждый день, получить бесплатные консультации у известных мастеров джйотиш астрологии, психологии, хатха-йоги, украсить себя росписью по телу мехенди и гопи-дотс, посетить древне-индийскую церемонию ягья и научиться игре на древне-индийских музыкальных инструментах. Концертная программа начнётся в 17:00, состоится выступление музыканта из Индии Битту Малика (Набережная у катера "Герой").



9 июля - Амурской тигрице Амуре, живущей в зоопарке "Лимпопо", исполнилось 10 лет. В честь юбилея в зоопарке состоится праздник. С 11:00 на второй площадке зоопарка у вольера именинницы будут работать тематические мастер-классы, в 12:00 начнется анимационная развлекательная программа для детей, а в 13:00 состоится торжественное вручение подарков амурской тигрице. В честь праздника юные посетители смогут получить воздушные шарики с портретом Амуры и выиграть призы в различных конкурсах (Зоопарк "Лимпопо", ул. Ярошенко 7 Б). Начало в 11:00.