Роман Амбарцумян представлен в качестве директора департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Политика

Роман Амбарцумян Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Роман Амбарцумян представлен в качестве директора департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА НН сообщили в администрации 10 июля 2017 года.

Сегодня в ходе оперативного совещания и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов представил Романа Амбарцумяна в должности.



Напомним, что в первом полугодии 2017 года обязанности директора департамента исполнял Руслан Бадретдинов. В декабре 2016 года этот пост покинул Даниил Смирнов, проработавший в должности после утверждения сити-менеджером чуть более полугода - с июня 2016 года.



СПРАВКА:

Роман Амбарцумян родился 31 июля 1980 года. Окончил Механико-математический факультет ННГУ. Был генеральным директором компании "Советник будущего", помощником главы Кстовского района Нижегородской области. В 2010 году баллотировался в Думу Нижнего Новгорода от партии ЛДПР по округу №16 (депутатом по этому округу тогда стал Роман Буланов).

Работал в 2000-2016 годах, в частности, в избирательных штабах Дмитрия Бирмана (выборы в Думу Нижнего Новгорода, 2000 год), Александра Яицкого (Заксобрание Нижегородской области, 2002 год), Олега Молькова (выборы на пост главы администрации Кстовского района, 2005 год), Алексея Гойхмана и Романа Буланова (Гордума, 2010). В 2016 году консультировал предвыборные штабы НРО "Патриоты России", кандидата в депутаты Заксобрания Игоря Тюрина, кандидата в депутаты Госдумы Владимира Панова.