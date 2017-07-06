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Общество

Аукцион на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде не состоялся в третий раз

10 июля 2017 14:28  [33] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Аукцион на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде не состоялся в третий раз. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 10 июля 2017 года.

Согласно информации, аукцион в очередной раз не состоялся по причине того, что по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки.

Изначально аукцион был объявлен в апреле 2017 года, но позднее он был отменен из-за необходимости корректировки сметной документации. Причиной корректировки называлось занижение стоимости минимум на 1,5 млн рублей. Тогда начальная цена контракта составляла 30,5 млн рублей.

В середине мая был объявлен повторный аукцион с ценой уже в 32,1 млн рублей. Однако к моменту окончания подачи заявок никто не изъявил желания в нем участвовать. Третий аукцион объявлен 15 июня с ценой также в 32,1 млн рублей.

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