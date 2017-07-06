Экс-капитан нижегородского ФК "Олимпиец" Антон Хазов стал руководителем программы молодежного футбола в клубе Спорт

Антон Хазов Фото: с сайта ФК "Олимпиец"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Экс-капитан нижегородского ФК "Олимпиец" Антон Хазов стал руководителем программы молодежного футбола в клубе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 10 июля 2017 года.

Принявший решение завершить карьеру футболиста Антон Хазов получил предложение "Олимпийца" стать заместителем спортивного директора клуба и будет заниматься развитием молодежного футбола.

В сезоне 2016/17 38-летний Антон Хазов был капитаном "Олимпийца" и помог команде выиграть первенство ПФЛ в зоне "Урал-Поволжье" и подняться в дивизион рангом выше – Футбольную национальную лигу.

По словам Антона Хазова, на решение завершить карьеру игрока повлияли проблемы со здоровьем, которые преследовали его на протяжении последних лет. А кроме того экс-капитан "Олимпийца" добавил, что в будущем хотел бы начать тренерскую карьеру.

"Не так давно я поступил в Академию тренерского мастерства при Российском футбольном союзе, в группу "ex-players", где прохожу обучение на категорию "А" вместе с игроками, которые, как минимум, восемь сезонов провели в российской премьер-лиге. В будущем, конечно, я хотел бы стать тренером. Но любой опыт клубной работы полезен. Надо с чего-то начинать. Главное, что я остаюсь в "Олимпийце" и буду трудиться в родном городе, на благо нижегородского футбола", - заявил Хазов в интервью клубному сайту.



Напомним, что Антон Хазов подписал контракт с ФК "Олимпиец" 18 июня 2016 года. За свою карьеру Антон Хазов защищал цвета таких команд как московское "Динамо", ярославский "Шинник", томскую "Томь", "Газовик" из Оренбурга, пензенский "Зенит". А также за нижегородские "Торпедо-Викторию " и "Волгу ", в которой, как и в "Олимпийце", носил капитанскую повязку.