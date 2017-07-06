День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Спорт
11 июля 2017 09:36  [52] Экс-капитан нижегородского ФК "Олимпиец" Антон Хазов стал руководителем программы молодежного футбола в клубе
10 июля 2017 18:00  [163] Нижегородская спортсменка Алевтина Савкина завоевала серебро на Кубке мира по гребле
10 июля 2017 16:09  [181] Французский и чешский экипажи победили на этапе ралли "Шелковый путь" в Нижегородской области
10 июля 2017 09:22  [260] Нижегородский ФК "Олимпиец" сыграл вничью в стартовом матче первенства ФНЛ
09 июля 2017 10:49  [190] Игрок БК "Нижний Новгород" пробился в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 3Х3
07 июля 2017 22:20  [1256] Спартакиада среди коллективов "Объединенной металлургической компании"
07 июля 2017 17:00  [349] Кубок ЧМ по футболу прибудет в Нижний Новгород в мае 2018 года
07 июля 2017 16:34  [219] Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" примет участие в кубке России
06 июля 2017 16:02  [386] Нижегородский ХК "Торпедо" обменял форварда в рижское "Динамо"
06 июля 2017 09:18  [206] Врач БК "Нижний Новгород" вошел в тренерский штаб студенческой сборной России
Спорт

Экс-капитан нижегородского ФК "Олимпиец" Антон Хазов стал руководителем программы молодежного футбола в клубе

11 июля 2017 09:36  [52] Спорт
Антон Хазов

Антон Хазов

Фото: с сайта ФК "Олимпиец"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Экс-капитан нижегородского ФК "Олимпиец" Антон Хазов стал руководителем программы молодежного футбола в клубе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 10 июля 2017 года.

Принявший решение завершить карьеру футболиста Антон Хазов получил предложение "Олимпийца" стать заместителем спортивного директора клуба и будет заниматься развитием молодежного футбола.

В сезоне 2016/17 38-летний Антон Хазов был капитаном "Олимпийца" и помог команде выиграть первенство ПФЛ в зоне "Урал-Поволжье" и подняться в дивизион рангом выше – Футбольную национальную лигу.

По словам Антона Хазова, на решение завершить карьеру игрока повлияли проблемы со здоровьем, которые преследовали его на протяжении последних лет. А кроме того экс-капитан "Олимпийца" добавил, что в будущем хотел бы начать тренерскую карьеру.

"Не так давно я поступил в Академию тренерского мастерства при Российском футбольном союзе, в группу "ex-players", где прохожу обучение на категорию "А" вместе с игроками, которые, как минимум, восемь сезонов провели в российской премьер-лиге. В будущем, конечно, я хотел бы стать тренером. Но любой опыт клубной работы полезен. Надо с чего-то начинать. Главное, что я остаюсь в "Олимпийце" и буду трудиться в родном городе, на благо нижегородского футбола", - заявил Хазов в интервью клубному сайту.

Напомним, что Антон Хазов подписал контракт с ФК "Олимпиец" 18 июня 2016 года. За свою карьеру Антон Хазов защищал цвета таких команд как московское "Динамо", ярославский "Шинник", томскую "Томь", "Газовик" из Оренбурга, пензенский "Зенит". А также за нижегородские "Торпедо-Викторию " и "Волгу ", в которой, как и в "Олимпийце", носил капитанскую повязку.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph