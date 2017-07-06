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Общество

Празднование 215-й годовщины со дня рождения великого флотоводца России П.С. Нахимова состоялось в Нижнем Новгороде

11 июля 2017 10:07  [22] Общество

Фото: пресс-служба "Маринс Групп"

Празднование 215-й годовщины со дня рождения великого флотоводца России П.С. Нахимова состоялось в Нижнем Новгороде 5 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Союз Маринс Групп".

Торжественный митинг, посвященный 215-й годовщине со дня рождения великого флотоводца России, адмирала русского флота, героя обороны Севастополя П.С. Нахимова, состоялся 5 июля на бульваре Заречном в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. Мероприятие прошло при участии представителей городской и областной администрации, воспитанников нижегородского морского клуба и воспитанников Нижегородской кадетской школы-интерната, ветеранов ВМФ России, представителей кинокомпании "Союз Маринс Групп", а также жителей города.

"Мы гордимся тем, что Нахимов был не только командиром отдельных крейсерских систем, но и кораблестроителем. Нижний Новгород – это город, где очень высока планка судостроения. Сегодня ребятам вручили не только аттестаты об образовании, но и свежий выпуск журнала "Морской Пехотинец", который выпускает кинокомпания "Союз Маринс Групп". Это журнал, который объединяет нас всех. Гордость, что у нас есть такие организации, как "Союз Маринс Групп", которые оказывают помощь, информационную поддержку в организации таких важных мероприятий", - заявил председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Виталий Антоневич.

Организаторы считают это мероприятие зарождением новой патриотической традиции в Нижнем Новгороде – чествовать в день рождения П.С. Нахимова ветеранов ВМФ и отмечать достижения будущих защитников отечества. Несмотря на то, что Нижний Новгород не является морским городом, его жители сделали очень много для процветания и могущества Военно-Морского флота России. Кроме этого, ежегодно лучшие молодые призывники города и области поступают на военно-морскую службу Северного и Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. И где бы ни служили нижегородцы, они с честью и достоинством выполняют свой священный долг – на подводной лодке или на боевом корабле, в частях морской пехоты или в погранвойсках ВМФ", - отмечается в пресс-релизе.

Бюст адмирала Нахимова появился в Нижнем Новгороде в декабре 2016 года, и в этом году впервые около него аттестаты за девятый класс получили ученики нижегородской кадетской школы-интерната.

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