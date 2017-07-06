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Общество

Ограничение стоянки вводится рядом со строящимся детсадом на ул.Бурнаковской в Нижнем Новгороде с 1 августа

11 июля 2017 11:24  [44] Общество
Схема изменения правил стоянки на ул. Бурнаковская

Схема изменения правил стоянки на ул. Бурнаковская

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Ограничение стоянки вводится рядом со строящимся детсадом на ул.Бурнаковской в Нижнем Новгороде с 1 августа 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского Центра организации дорожного движения 11 июля.

Согласно опубликованной информации, ограничение стоянки транспортных средств вводится в районе домов №№65 и 77 – непосредственно рядом со строящимся детским садом. Припаркованные здесь автомобили будут эвакуированы.

Напомним, что строительство детсада в мкрн "Бурнаковский" начато в июне 2017 года. Новый детский сад на 300 мест должен начать свою работу в декабре 2018 года.

Напомним также, что нижегородская администрация рассчитывает построить школу в мкрн Бурнаковский до 2021 года.

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