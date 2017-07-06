Ограничение стоянки вводится рядом со строящимся детсадом на ул.Бурнаковской в Нижнем Новгороде с 1 августа Общество

Схема изменения правил стоянки на ул. Бурнаковская Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Ограничение стоянки вводится рядом со строящимся детсадом на ул.Бурнаковской в Нижнем Новгороде с 1 августа 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского Центра организации дорожного движения 11 июля.



Согласно опубликованной информации, ограничение стоянки транспортных средств вводится в районе домов №№65 и 77 – непосредственно рядом со строящимся детским садом. Припаркованные здесь автомобили будут эвакуированы.



Напомним, что строительство детсада в мкрн "Бурнаковский" начато в июне 2017 года. Новый детский сад на 300 мест должен начать свою работу в декабре 2018 года.



Напомним также, что нижегородская администрация рассчитывает построить школу в мкрн Бурнаковский до 2021 года.