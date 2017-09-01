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Культура и отдых

Нижегородский театр кукол планирует выпустить три премьеры в 2018 году

31 августа 2017 18:06  [233] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский театр кукол планирует выпустить три премьеры в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник отдела по связям с общественностью театра Алексей Выборнов 31 августа 2017 года.

По его словам, до нового года театр будет демонстрировать зрителю спектакли прошлых сезонов, а к новогодним праздникам подготовит сказку, после чего, ориентировочно, в феврале выйдет первая премьера 2018 года "Золотой петушок". Работа над ее подготовкой уже начата как бутафорами, так и актерами. Следующей премьерой станет спектакль "12 месяцев", который театр планирует выпустить в конце весны.

"Этот сезон не будет слишком богат на премьеры, так как является подготовительным предъюбилейным. Мы будем активно готовиться к своему 90-летию. Приглашаем гостей на традиционное открытие сезона 1 сентября. В 13:30 состоится показ спектакля "Аленький цветочек", - подвел итог Выборнов.

Напомним, что театр кукол закрыл 88 сезон 2 июля 2017 года.

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