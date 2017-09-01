Нижегородский театр кукол планирует выпустить три премьеры в 2018 году Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский театр кукол планирует выпустить три премьеры в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник отдела по связям с общественностью театра Алексей Выборнов 31 августа 2017 года.



По его словам, до нового года театр будет демонстрировать зрителю спектакли прошлых сезонов, а к новогодним праздникам подготовит сказку, после чего, ориентировочно, в феврале выйдет первая премьера 2018 года "Золотой петушок". Работа над ее подготовкой уже начата как бутафорами, так и актерами. Следующей премьерой станет спектакль "12 месяцев", который театр планирует выпустить в конце весны.



"Этот сезон не будет слишком богат на премьеры, так как является подготовительным предъюбилейным. Мы будем активно готовиться к своему 90-летию. Приглашаем гостей на традиционное открытие сезона 1 сентября. В 13:30 состоится показ спектакля "Аленький цветочек", - подвел итог Выборнов.



Напомним, что театр кукол закрыл 88 сезон 2 июля 2017 года.