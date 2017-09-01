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Культура и отдых

Ремонт театральной лестницы начался в Нижнем Новгороде

05 сентября 2017 12:25  [11] Культура и отдых

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ремонт театральной лестницы начался в центре Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 5 сентября 2017 года.

Согласно информации, подрядчик работ - ООО "КомплексстройПлюс" решило начать ремонтные работы, не дожидаясь официального подписания контракта, пока погода подходит для ремонта.

В рамках восстановительных работ запланировано отремонтировать или заменить ступени, выровнять и вымостить площадки, оштукатурить и покрасить фасады.

Напомним, что ООО "Комплексстрой Плюс" победило в конкурсе на выполнение работ по ремонту лестницы.

Ранее горадминистрация обещала начать ремонт Театральной лестницы в августе 2017 года, а завершить – в сентябре.

В апреле 2017 года журналисты выразили недовольство состоянием лестницы на Зеленском съезде, подчеркнув, что выглядит она как "после ядерной войны". Сергей Белов отметил, что "про эту лестницу администрация знает, деньги на нее выделены, и в порядок она будет приведена".

СПРАВКА:
ООО "Комплексстрой Плюс" зарегистрировано в 2002 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и директор организации – Александр Мельников. Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, дополнительный - деятельность автомобильного грузового транспорта.

Театральная лестница была построена сразу после окончания Великой Отечественной войны, немецкими военнопленными в качестве компенсации за разрушения города в результате фашистских авианалетов. Лестница - памятник архитектуры. Свое название получила потому, что связывает Театральную площадь и Почайну.

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