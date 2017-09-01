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И.о. главы Кстовского района вместо задержанного Кирилла Культина будет назначен до вечера, - райадминистрация

07 сентября 2017 16:50  [10]
Кирилл Культин

Кирилл Культин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Распоряжение о назначении исполняющего обязанности главы Кстовского района Нижегородской области вместо задержанного за взятку Кирилла Культина будет подписано до конца дня 7 сентября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации Кстовского района.

Согласно информации, по данным на 16:30 распоряжение не было подписано. Как пояснили в пресс-службе, это связано с тем, что глава МСУ Кстовского района Алексей Кузнецов находится в отъезде. "Все решения принимаются в штатном режиме", - сообщили агентству.

Комментируя ситуацию с задержанием Культина, в пресс-службе сказали, что "все в шоке, и никто не верит, что такое может быть".

Как сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" глава города Кстово Михаил Гоголев, он о данной ситуации узнал только из сообщений СМИ.

Напомним, что в НРО "Единой России" агентству сообщили, что членство в партии главы администрации Кстовского района Кирилла Культина в связи с уголовным делом будет приостановлено.

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