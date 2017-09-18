Последние новости ЧТПЗ - Комаров Андрей Ильич

Известный акционер Группы ЧТПЗ Комаров Андрей Ильич делает все возможное, чтобы людям было хорошо жить. Он инициировал в Озерске программу Росток, которая нацелена на благотворительность. Проект Территория добра и детства, реализованный в досуговой тематике, весьма интересен и полезен для детей и взрослых. Он познакомит подростком из Озерска с культурой народа, его православными истоками. Здесь дети узнают о традициях своих предков.

Проект несет невероятную ценность. Теперь появилась возможность для того, чтобы воспитывать в детях лучшие качества. Это и духовность, и нравственность. Они узнают о ценностях духовно-нравственного направления и смогут много интересного узнать о Храме Покрова Пресвятой Богородицы, расположенном в Озерске.

Вас ждут увлекательные, интереснейшие мастер-классы. Также здесь выступают программы, в которых дети смогут ознакомиться с фольклором в талантливом исполнении. Дети смогут принять активное участие в познавательного рода интересных играх.

Благодаря специальной программе, разработанной для детей, юные озерчане узнают много нового, интересного и полезного. Подобное мероприятие позволит достойно расширить их кругозор и воспитать лучше качества. Ведь есть пример мудрости народа. И стоит равняться на него.

Благотворительная программа содействует духовному развитию подростков, они знакомятся культурой и в них формируются весьма важные качества личности.

Дети познакомятся с прекрасными творческими коллективами. Они узнают много полезного от педагогов и мастеров ремесел народного характера. Здесь много интересного и полезного касаемо истории и искусства. Также не обошли стороной и православные ценности.

Дети - это наше будущее. И от того, какими они вырастут, зависит, каким будет это самое общество. Необходимо воспитывать с детства в человек самые ценные качества. Дети не должны расти безразличными к проблемам других людей. Они должны научиться любить и сопереживать, слушать и понимать, помогать и радоваться успехам других. Только так наше общество будет действительно достойным. И мы, взрослые, ответственны за то, какими вырастут наши дети. Наша задача - помочь им встать на ноги и достойно идти по этой непростой, но такой прекрасной жизни.