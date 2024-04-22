Готовность дороги у ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе оценивается в 80% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Техническая готовность дороги от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде составляет почти 80%. Об этом сообщает директор МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД) Андрей Левдиков.

По его словам, в Нижнем Новгороде в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" идет строительство новой дороги. Она соединит ЖК "Цветы", "Новая Кузнечиха" и "Анкудиновский парк" и обеспечит более 20 тысяч жителей необходимой дорожно-транспортной инфраструктурой. Новая четырехполосная дорога имеет протяженность более 2,5 км. На ней уже установили опоры освещения, а также продолжается работа по устройству светофоров.

По данным ООО "Нижегородавтодор", дорожное строительство было разделено на три этапа. Первые два уже завершились. В настоящее время на завершенных участках запущено рабочее движение. В рамках третьего этапа рабочие выполнили переустройство сетей. В скором времени будет закончено строительство дороги в части примыкания к улице Академика Сахарова. Параллельно ведутся работы по благоустройству, устанавливается барьерное ограждение.

Рабочее движение на последнем участке дороги планируется запустить в мае.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году запланировали ремонт 14 участков дорог по нацпроекту БКД.

Также сообщалось, что более 300 млн рублей направят на ремонт двух дорог в центре Нижнего Новгорода

Кроме того сообщалось, что еще две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту.