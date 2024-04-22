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Общество

Плата за пользование муниципальным жильем увеличится в Нижнем Новгороде

24 апреля 2024 18:13  [73] Общество

Плата за пользование жилым помещением в муниципальном фонде в Нижнем Новгороде вырастет с 1 июля. Об этом сообщает городской департамент экономического развития.

Так, в зависимости от материала стен, срока эксплуатации, планировки жилья, вида благоустройства и расположения многоквартирного дома стоимость будет варьироваться от 25,43 до 40,27 рублей за 1 кв. метр в месяц.

"До этого жильцы платили 21,43 и 33,93 рубля соответственно", - пояснили в профильном департаменте.

Помимо этого, с 1 июня до 7,2% вырастет плата за содержание жилья для собственников, которые не приняли решение о способе управления многоквартирным домом.

В среднем рост составит 2,4 рубля.

При этом, в зависимости от жилищных условий, плата будет варьироваться от 30,68 рублей за 1 кв. метр в домах ветхого или аварийного фонда и до 42,55 рублей – в многоквартирных домах с лифтами, системами дымоудаления и мусоропроводами.

Напомним, депутаты нижегородского Заксобрания обсудили поправки в региональный закона о капремонте.

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Теги:
ЖКХ Тарифы
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