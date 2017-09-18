Достаточно популярна углеткань. Весьма востребованы однонаправленные углеродные ленты. Речь идет о специальной ткани, которую с успехом используют как в строительстве, так и в производстве. Компания Dipchel интеллигентные композиты предлагает по доступной стоимости однонаправленные углеродные ленты, на сайте компании вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант из огромного ассортимента качественных материалов. А еще к вашим услугам композитная арматура и двунаправленные углеродные ткани. И это - далеко не весь ассортимент, из которого даже самые взыскательные клиенты обязательно выберут что-то идеально подходящее. Всегда можно созвониться по телефону со специалистом, чтобы задать ему вопросы, которые у вас успели накопиться. Профессионал поможет вам определиться с выбором и принять верное решение, учитывая ваши требования и предпочтения.
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Из явных достоинств подобного материала стоит выделить внушительно высокие физико-механические характеристики. В результате становится возможным применять подобную ткань для того, чтобы усилить конструкции из металла. Для того чтобы можно быть крепко приклеить к бетону качественную ленту, используют эпоксидный элемент. Далее повышается показатель прочности данной конструкции.
Кроме того, ткань отличается малым весом и в результате ее можно использовать в авиационной промышленности.
Форма ленты может быть различной - есть возможность придать материалу любую форму. Поэтому она просто идеальна для того, чтобы проводить армирование достаточно сложных разнообразных изделий. Лента отличается электроповодимостью, в результате становится возможным применять материал для того, чтобы изготавливать электроизолирующие чехлы.
Интернет-магазин Дипчел предлагает углеткани по потовой стоимости. Вы можете приобрести рулоны по пятьдесят или сто погонных метров. Если вы хотите, чтобы специалист помог подобрать материал, то созвонитесь со специалистами компании.
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