Метро на эстакаде могут построить на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде

Метро на эстакаде планируют построить на улице Генерала Ивлиева в столице Приволжья. Об этом стало известно на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Компания ООО "Эней" обратилась в Совет с просьбой выделить участок по адресу улица Генерала Ивлиева, 22а под строительство спортивного клуба. Инвестор готов вложить в проект 111 миллионов рублей.

Ранее на этом участке планировалось разместить цех по производству упаковки, и в 2024 году Совет уже одобрил выделение земли под эти цели. Однако впоследствии компания изменила концепцию, посчитав строительство спортклуба более экономически выгодным. Сейчас на территории расположены металлические гаражи и коллектор.

Участок имеет ряд ограничений: он находится в водоохранной зоне реки Старка, в охранной зоне линии электропередачи, а также в пределах технической зоны будущей линии метрополитена.

Представитель мэрии сообщил, что по действующим планам метро в этом районе должно пройти по эстакаде. В случае начала строительства, землю со спортивным клубом придется изъять. Кроме того, чтобы возвести клуб, потребуется изменить правила землепользования и застройки, так как текущий вид разрешенного использования участка не соответствует проекту.

Заместитель министра градостроительного развития Михаил Генин отметил, что инвестор ранее подготовил документацию по планировке территории, в которой уже были учтены вопросы, связанные с метро. Эти материалы тогда были согласованы с метрополитеном. При этом он подчеркнул, что строительство метро — отдаленная перспектива, обсуждать которую пока преждевременно.

В итоге было решено повторно направить проект на согласование в МКУ "ГУММиД" и после получения заключения вернуться к рассмотрению вопроса о выделении участка.

Отметим, что в Нижнем Новгороде продолжается строительство продолжения Автозаводской линии метрополитена. Недавно сроки завершения строительства новых станций "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год, а станции в Сормове - на декабрь 2029 года.