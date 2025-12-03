Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи

03 декабря 2025 17:47 Общество

Между Москвой и Нижним Новгородом начал курсировать скоростной двухэтажный поезд "Буревестник".

Составы отправляются трижды в день — утром, днем и вечером. Из Москвы поезда отходят в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.

В обратную сторону движение осуществляется в 07:20, 15:29 и 18:57. Прибытие в столицу — в 11:34, 19:25 и 23:18.

Особенность расписания — различие вокзалов отправления и прибытия. Утренний рейс из Москвы стартует с Ярославского вокзала, тогда как дневной и вечерний — с Восточного. В Нижнем Новгороде, наоборот, утренние и дневные поезда отправляются на Восточный вокзал столицы, вечерний — на Ярославский.

В пути "Буревестник" делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. На этих станциях предусмотрена посадка и высадка пассажиров.

Пока в состав каждого поезда входят по 10 двухэтажных вагонов различной планировки и уровня комфорта. В дальнейшем их количество планируют увеличить.

Фото: Александр Воложанин

