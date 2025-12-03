Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи

Между Москвой и Нижним Новгородом начал курсировать скоростной двухэтажный поезд "Буревестник".
Составы отправляются трижды в день — утром, днем и вечером. Из Москвы поезда отходят в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.
В обратную сторону движение осуществляется в 07:20, 15:29 и 18:57. Прибытие в столицу — в 11:34, 19:25 и 23:18.
Особенность расписания — различие вокзалов отправления и прибытия. Утренний рейс из Москвы стартует с Ярославского вокзала, тогда как дневной и вечерний — с Восточного. В Нижнем Новгороде, наоборот, утренние и дневные поезда отправляются на Восточный вокзал столицы, вечерний — на Ярославский.
В пути "Буревестник" делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. На этих станциях предусмотрена посадка и высадка пассажиров.
Пока в состав каждого поезда входят по 10 двухэтажных вагонов различной планировки и уровня комфорта. В дальнейшем их количество планируют увеличить.
Фото: Александр Воложанин
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+