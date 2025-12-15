Самозанятые нижегородцы смогут рассчитывать на "больничные" и декретные Общество

Самозанятые получат доступ к оплачиваемым больничным и декретным. Соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин.

Нововведения будут действовать с 1 января 2026 года в рамках эксперимента на всей территории страны до конца 2028 года. Согласно документам, самозанятые смогут добровольно уплачивать взносы на социальное страхование и, благодаря этому, получать выплаты по временной нетрудоспособности, а также декретные пособия. Размер выплат будет зависеть от суммы взносов, страхового стажа и продолжительности участия в системе.

Для участия в программе предлагается два уровня ежемесячных взносов в Социальный фонд: 1 344 или 1 920 рублей. При уплате меньшей суммы максимальное пособие составит до 35 тысяч рублей за полный месяц, при более высокой — до 50 тысяч рублей. Эти суммы будут индексироваться в зависимости от роста МРОТ.

Право на получение больничного возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При желании самозанятые смогут внести оплату сразу за несколько месяцев вперед — максимум за 12.

Идею запуска такой инициативы ранее выдвинуло Министерство труда РФ. В начале 2025 года ведомство предложило протестировать механизм, позволяющий самозанятым оплачивать свои больничные и получать соответствующие выплаты.

