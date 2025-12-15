Индексацию тарифов ЖКХ утвердили в Нижегородской области на 2026 год Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил документ о поэтапном увеличении стоимости коммунальных услуг в 2026 году. Соответствующий указ был опубликован 15 декабря 2025 года на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в следующем году тарифы на коммуналку повысятся дважды. Первое повышение произойдёт уже с 1 января — на всей территории России услуги подорожают на 1,7%.

Более заметный рост ожидается осенью. С октября 2026 года в Нижнем Новгороде коммунальные платежи увеличатся на 10,2%.

В Арзамасе, Выксе, Дзержинске, Кулебаках и Шахунье тарифы повысятся на 10,6%, а на Бору и в Чкаловске — на 12%.

Наиболее значительное удорожание коммунальных услуг затронет жителей Богородского, Сосновского и Перевозского муниципальных округов — там коммуналка вырастет почти на 20% (+19,8%). Почти такие же показатели зафиксированы в Бутурлинском округе (+19,79%), Сарове (+19,6%) и Ваче (+19,5%).

Напомним, что региональная служба по тарифам Нижегородской области объяснила рост тарифов, который произойдет в следующем году.