Индексацию тарифов ЖКХ утвердили в Нижегородской области на 2026 год

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил документ о поэтапном увеличении стоимости коммунальных услуг в 2026 году. Соответствующий указ был опубликован 15 декабря 2025 года на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в следующем году тарифы на коммуналку повысятся дважды. Первое повышение произойдёт уже с 1 января — на всей территории России услуги подорожают на 1,7%.
Более заметный рост ожидается осенью. С октября 2026 года в Нижнем Новгороде коммунальные платежи увеличатся на 10,2%.
В Арзамасе, Выксе, Дзержинске, Кулебаках и Шахунье тарифы повысятся на 10,6%, а на Бору и в Чкаловске — на 12%.
Наиболее значительное удорожание коммунальных услуг затронет жителей Богородского, Сосновского и Перевозского муниципальных округов — там коммуналка вырастет почти на 20% (+19,8%). Почти такие же показатели зафиксированы в Бутурлинском округе (+19,79%), Сарове (+19,6%) и Ваче (+19,5%).
Напомним, что региональная служба по тарифам Нижегородской области объяснила рост тарифов, который произойдет в следующем году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+