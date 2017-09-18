Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год в размере 8100 рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 20 сентября 2017 года.



Законопроект о величине прожиточного минимума для этой категории граждан членам комитета представил министр соцполитики региона Андрей Гнеушев. Он напомнил, что установление этого показателя необходимо для определения доплат к пенсиям. Согласно документу, на следующий год прожиточный минимум для пенсионеров определен в размере 8100 рублей. "Эта величина определена с учетом фактической величины прожиточного минимума за I полугодие 2017 года в размере 7581 рубль", - пояснил Гнеушев.



Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума.



Напомним, прожиточный минимум для пенсионеров на 2017 год был установлен в размере 8082 рубля.