Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2017 18:10  [0] Активисты просят руководство Нижнего Новгорода включить три сквера в федеральную программу по благоустройству
20 сентября 2017 17:59  [33] Нижний Новгород лидирует в рейтинге качества медицинского обслуживания в РФ в 2017 году, - исследование
20 сентября 2017 17:23  [58] Два тура в Чехию могут выиграть абоненты "Ростелекома" в онлайн-игре "Тайна заколдованной башни"
20 сентября 2017 17:14  [101] Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей
20 сентября 2017 17:11  [60] Движение транспорта по ул. Агрономической будет временно ограничено в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 16:56  [126] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил запрет на покупку гражданами жилья у своих родственников за счет бюджетных выплат
20 сентября 2017 16:35  [94] "Городские предприниматели считают штрафы за незаконную торговлю своей платой за осуществление деятельности, - Андрей Преснухин
20 сентября 2017 16:28  [102] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил льготу для поддерживающих спортклубы компаний в размере 1,1 млрд рублей на 2018 год
20 сентября 2017 16:21  [79] Нижегородское ГУ МВД взыскало более 140 тысяч рублей незаконного пособия с экс-полицейского
20 сентября 2017 16:12  [112] Роспотребнадзор подал иски в защиту заболевших в Турции энетровирусной инфекцией нижегородцев
Общество

Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей

20 сентября 2017 17:14  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год в размере 8100 рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 20 сентября 2017 года.

Законопроект о величине прожиточного минимума для этой категории граждан членам комитета представил министр соцполитики региона Андрей Гнеушев. Он напомнил, что установление этого показателя необходимо для определения доплат к пенсиям. Согласно документу, на следующий год прожиточный минимум для пенсионеров определен в размере 8100 рублей. "Эта величина определена с учетом фактической величины прожиточного минимума за I полугодие 2017 года в размере 7581 рубль", - пояснил Гнеушев.

Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума.

Напомним, прожиточный минимум для пенсионеров на 2017 год был установлен в размере 8082 рубля.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph